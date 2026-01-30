Schaeffler Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 5 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christoph Laskawi erhöhte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht aufgrund der Chancen im Bereich humanoide Roboter./ag/zb
