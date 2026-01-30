Schaeffler Aktie

10,11EUR -0,24EUR -2,32%
Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

30.01.2026 09:45:58

Schaeffler Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 5 auf 9,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christoph Laskawi erhöhte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht aufgrund der Chancen im Bereich humanoide Roboter./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
9,20 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10,50 € 		Abst. Kursziel*:
-12,38%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10,11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,00%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AG

