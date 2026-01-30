adidas Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern habe im Vergleich zum Analystenkonsens eine überraschend gute Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf eine gesunde Umsatzentwicklung ohne Rabatte./rob/tih/he
|Zusammenfassung: adidas Equal Weight
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
190,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
150,00 €
|
Abst. Kursziel*:
26,67%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
149,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,26%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
