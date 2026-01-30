adidas Aktie

148,85EUR -2,15EUR -1,42%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

30.01.2026 15:12:32

adidas Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern habe im Vergleich zum Analystenkonsens eine überraschend gute Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf eine gesunde Umsatzentwicklung ohne Rabatte./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Equal Weight
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
150,00 € 		Abst. Kursziel*:
26,67%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
149,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,26%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

