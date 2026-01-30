LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Roche von 390 auf 410 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon rechnet laut seinem Resümee des Geschäftsberichts vom Donnerstag nun mit einer Ergebnissteigerung von im Schnitt sieben Prozent per annum zwischen 2027 und 2031. Er liegt damit einen Prozentpunkt höher als bisher./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.