ING Group Aktie

24,86EUR -0,02EUR -0,08%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

30.01.2026 21:54:15

ING Group Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 25 auf 27 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Annahmen unter dem Einfluss der vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal. Eine verbesserte Prognose für die operative Hebelwirkung beeinflussten ihre Schätzungen positiv. Da diese aber über den Zielen der niederländischen Bank lägen, seien weitere Beweise notwendig, damit sie sich noch weiter davon abheben könnten./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:18 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
24,57 € 		Abst. Kursziel*:
9,89%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
24,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,63%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Group

Analysen zu ING Group

30.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
30.01.26 ING Group Kaufen DZ BANK
30.01.26 ING Group Buy UBS AG
29.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
29.01.26 ING Group Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

ING Group 24,86 -0,08% ING Group

