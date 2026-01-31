ING Group Aktie
|24,86EUR
|-0,02EUR
|-0,08%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 25 auf 27 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Annahmen unter dem Einfluss der vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal. Eine verbesserte Prognose für die operative Hebelwirkung beeinflussten ihre Schätzungen positiv. Da diese aber über den Zielen der niederländischen Bank lägen, seien weitere Beweise notwendig, damit sie sich noch weiter davon abheben könnten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
24,57 €
|
Abst. Kursziel*:
9,89%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
24,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,63%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
|
29.01.26
|ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen (dpa-AFX)
|
29.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.01.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.01.26
|EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.01.26
|EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu ING Group
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|21.01.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|24,86
|-0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|30.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG