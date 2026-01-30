Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
|16,50EUR
|0,22EUR
|1,32%
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
Nordea Bank Abp Registered Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordea von 15,50 auf 16,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstagabend an die Quartalsergebnisse der nordischen Großbank an. Zudem rollte sie ihre Bewertungsbasis nach vorne./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
