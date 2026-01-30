Swiss Re Aktie

134,60EUR -0,65EUR -0,48%
Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

30.01.2026 11:11:21

Swiss Re Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 133 auf 119 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
119,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
123,05 CHF 		Abst. Kursziel*:
-3,29%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
123,35 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,53%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

