HelloFresh Aktie
|5,56EUR
|-0,06EUR
|-1,03%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh von 6,60 auf 6,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an aktuelle Barclaycard-Kreditkartendaten an. Der Nachfragetrend nach Kochboxen in den USA zeige nach oben, sei allerdings bei Fertiggerichten schwach. Mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2026 liegt Ross laut eigener Angabe 7 Prozent unter dem Konsens./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
6,50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
5,65 €
|
Abst. Kursziel*:
15,00%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
5,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,95%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
Analysen zu HelloFresh
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|5,57
|-0,78%
