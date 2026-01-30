Sanofi Aktie

78,52EUR 1,03EUR 1,33%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

30.01.2026 13:05:31

Sanofi Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 90 auf 89 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten der Franzosen seien beruhigend, schrieb James Quigley am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen. Der Innovationsweg bleibe allerdings beschwerlich./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
78,17 € 		Abst. Kursziel*:
13,85%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
78,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,35%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

