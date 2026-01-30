NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 90 auf 89 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Wachstumsaussichten der Franzosen seien beruhigend, schrieb James Quigley am Freitag im Resümee der Geschäftszahlen. Der Innovationsweg bleibe allerdings beschwerlich./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 05:01 / GMT

