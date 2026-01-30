EssilorLuxottica Aktie

257,70EUR 2,20EUR 0,86%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

30.01.2026 09:57:54

EssilorLuxottica Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Nachdem die Aktie wegen Bedenken um die Margen, unangebrachter Wettbewerbssorgen und Währungseffekten vom Novemberhoch zurückgefallen sei, gebe es nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Julien Dormois in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Die am 11. Februar anstehenden Quartalszahlen des Brillenkonzerns könnten einmal mehr die rasant steigende Nachfrage nach smarten Brillen sowie die höheren durchschnittlichen Verkaufspreise deutlich machen./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
257,50 € 		Abst. Kursziel*:
35,92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
257,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,82%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

