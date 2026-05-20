Energiekontor Aktie
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WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
Energiekontor Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Energiekontor von 49 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks habe eine starke Wachstumsphase vor sich, schrieb Thorsten Reigber in einer Einschätzung am Mittwoch. Das erste Quartal sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Energiekontor AG Kaufen
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Unternehmen:
Energiekontor AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
48,90 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
49,85 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Reigber
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KGV*:
-
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