FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Energiekontor von 49 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks habe eine starke Wachstumsphase vor sich, schrieb Thorsten Reigber in einer Einschätzung am Mittwoch. Das erste Quartal sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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