Energiekontor Aktie

49,85EUR 1,75EUR 3,64%
Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

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20.05.2026 15:03:44

Energiekontor Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Energiekontor von 49 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks habe eine starke Wachstumsphase vor sich, schrieb Thorsten Reigber in einer Einschätzung am Mittwoch. Das erste Quartal sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Energiekontor AG Kaufen
Unternehmen:
Energiekontor AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
48,90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
49,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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