Energiekontor Aktie

46,30EUR 1,30EUR 2,89%
Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

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15.05.2026 08:17:34

Energiekontor Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 74 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Philipp Kaiser begründete die Zielerhöhung am Freitag mit der Anpassung des Zeitraums im Bewertungsmodell und einer besseren Gewinnentwicklung. Wichtig sei nun die Entscheidung Großbritanniens zum Stromnetz, die bei Energiekontor für neue Projekte sorgen könnte./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Energiekontor AG Buy
Unternehmen:
Energiekontor AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44,15 € 		Abst. Kursziel*:
74,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,31%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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