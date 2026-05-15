Energiekontor Aktie
|46,30EUR
|1,30EUR
|2,89%
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
Energiekontor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 74 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Philipp Kaiser begründete die Zielerhöhung am Freitag mit der Anpassung des Zeitraums im Bewertungsmodell und einer besseren Gewinnentwicklung. Wichtig sei nun die Entscheidung Großbritanniens zum Stromnetz, die bei Energiekontor für neue Projekte sorgen könnte./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Energiekontor AG Buy
|
Unternehmen:
Energiekontor AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
77,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,15 €
|
Abst. Kursziel*:
74,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,31%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Energiekontor AG
|
15.05.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.05.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert (finanzen.at)
|
13.05.26
|Energiekontor-Aktie in Grün: Jahresziele trotz Gegenwind bekräftigt (dpa-AFX)
|
13.05.26