HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor von 74 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Philipp Kaiser begründete die Zielerhöhung am Freitag mit der Anpassung des Zeitraums im Bewertungsmodell und einer besseren Gewinnentwicklung. Wichtig sei nun die Entscheidung Großbritanniens zum Stromnetz, die bei Energiekontor für neue Projekte sorgen könnte./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.