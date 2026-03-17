Energiekontor Aktie

34,30EUR -3,65EUR -9,62%
Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

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17.03.2026 09:41:20

Energiekontor Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Energiekontor vor Geschäftszahlen für 2025 von 106 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das Geschäftsmodell des Projektentwicklers für Erneuerbare Energien sei intakt, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Marktumfeld und die politische Gemengelage hätten sich in den vergangenen Jahren aber erheblich verschlechtert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Energiekontor AG Buy
Unternehmen:
Energiekontor AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33,75 € 		Abst. Kursziel*:
119,26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
115,74%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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