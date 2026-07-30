NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 25,50 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kurssprung infolge der starken Resultate verdeutliche erneut, dass der positive sprunghafte Wandel bei der Umsetzung strategischer und operativer Ziele die Qualität des Barmittelzuflusses des italienischen Energiekonzerns verbessere, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST





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