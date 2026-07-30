Eni Aktie

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WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

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30.07.2026 12:42:30

Eni Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 25,50 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kurssprung infolge der starken Resultate verdeutliche erneut, dass der positive sprunghafte Wandel bei der Umsetzung strategischer und operativer Ziele die Qualität des Barmittelzuflusses des italienischen Energiekonzerns verbessere, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
26,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23,57 € 		Abst. Kursziel*:
12,43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,74%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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