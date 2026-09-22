EssilorLuxottica Aktie
|141,55EUR
|0,70EUR
|0,50%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 230 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania geht in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht von einem mäßigeren Beitrag smarter Brillen zum Gesamtwachstum aus. Im eigentlichen Kerngeschäft rechnet er mit einer gesunden Entwicklung. An den Wachstumserwartungen gebe es zwar vielleicht noch einen kleinen Korrekturbedarf, doch dies wäre dann wohl der letzte Schritt nach unten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
190,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
140,35 €
|
Abst. Kursziel*:
35,38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
141,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,23%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|141,55
|0,50%
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|09:42
|SAP Neutral
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|09:23
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:19
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|08:02
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:39
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|07:17
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|06:35
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.09.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|21.09.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.09.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK