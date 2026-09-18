EssilorLuxottica Aktie
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WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" belassen. Wenig überraschend hätten sich die Gespräche vor allem auf Smartbrillen konzentriert, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz in Mailand. Die Franzosen hätten klargestellt, dass ihre Margen mit den neuen Produkten langfristig vermutlich nicht an diejenigen klassischer Optikprodukte herankommen werden. Dies werde aber von den Anlegern auch bereits so gesehen./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
139,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Robert Krankowski
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KGV*:
-
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