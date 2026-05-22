easyJet Aktie
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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 425 auf 350 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Halbjahreszahlen hätten mit dem Zwischenbericht von Anfang April übereingestimmt, schrieb Alex Irving am Donnerstagabend. Kurzfristig sei die Treibstoffkosten-Entwicklung besonders wichtig für die Airline, die vorerst Geisel der Geopolitik bleibe. Irvine senkte seine Schätzungen und bevorzugt weiterhin die Aktien von IAG und Ryanair, die höhere Margen erzielten./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
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Unternehmen:
easyJet plc
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
3,50 £
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Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
4,03 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
3,54 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Alex Irving
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KGV*:
-
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