HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe von 149 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philipp Kaiser passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Foto-Dienstleister an die jüngsten Quartalszahlen und die Veräußerung des Segments COP (Commercial Online-Print) an. Cewe sei strukturell nun schlanker und ein reiner Premium-Photofinisher. Das erste Quartal habe eine vollständig intakte operative Dynamik im Kerngeschäft bestätigt./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.