CEWE Stiftung Aktie

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WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

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22.05.2026 08:37:44

CEWE StiftungCo Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cewe von 149 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philipp Kaiser passte am Freitag sein Bewertungsmodell für den Foto-Dienstleister an die jüngsten Quartalszahlen und die Veräußerung des Segments COP (Commercial Online-Print) an. Cewe sei strukturell nun schlanker und ein reiner Premium-Photofinisher. Das erste Quartal habe eine vollständig intakte operative Dynamik im Kerngeschäft bestätigt./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
139,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
103,60 € 		Abst. Kursziel*:
34,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
104,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,65%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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