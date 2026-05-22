K+S Aktie
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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
K+S Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Neutral" belassen. "Der Branchen-Blues kehrt wohl zurück", schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag nach seiner Analyse des europäischen Chemiesektors. Die Länge des Nahost-Kriegs bleibe zwar schwer einzuschätzen. Jüngste Daten hätten aber bereits gezeigt, dass der kurzfristige Rückenwind durch seine Verwerfungen schwächer ausfallen dürfte als gedacht und wohl auch bereits abflache. Mit Blick auf K+S rechnet er mit mittelfristig weitgehend ausgeglichenem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage am Kalimarkt./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Neutral
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Unternehmen:
K+S AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
13,70 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
14,70 €
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Abst. Kursziel*:
-6,80%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
14,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,43%
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Analyst Name::
Chetan Udeshi
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KGV*:
-
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