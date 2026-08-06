Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
06.08.2026 09:49:57
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 46,00 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zu den Behandlungszahlen des Dialysespezialisten gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
44,50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
42,12 €
|
Abst. Kursziel*:
5,65%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
42,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,73%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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