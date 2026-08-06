LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 46,00 auf 44,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zu den Behandlungszahlen des Dialysespezialisten gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.