Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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04.08.2026 11:29:26

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das besser als erwartet ausgefallene Zahlenwerk des Dialysespezialisten zum zweiten Quartal sei vom schwachen Trend bei den Behandlungen überschattet worden, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
41,19 € 		Abst. Kursziel*:
-2,89%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
41,33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,22%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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