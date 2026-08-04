Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das besser als erwartet ausgefallene Zahlenwerk des Dialysespezialisten zum zweiten Quartal sei vom schwachen Trend bei den Behandlungen überschattet worden, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
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Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
40,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
41,19 €
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Abst. Kursziel*:
-2,89%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
41,33 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-3,22%
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Analyst Name::
Falko Friedrichs
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KGV*:
-