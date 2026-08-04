FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das besser als erwartet ausgefallene Zahlenwerk des Dialysespezialisten zum zweiten Quartal sei vom schwachen Trend bei den Behandlungen überschattet worden, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.