Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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04.08.2026 07:16:03

Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 44,65 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Dialysekonzern habe beim operativen Gewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend nach den Quartalszahlen. Die Behandlungszahlen in den USA seien allerdings gesunken./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:28 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44,65 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
45,40 € 		Abst. Kursziel*:
-1,65%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
41,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,85%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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