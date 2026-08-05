Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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05.08.2026 12:41:48

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 37,40 auf 32,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Dialysekonzern stehe mit Blick auf 2027 vor einer "Mauer aus Sorgen", schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Behandlungszahlen schwächelten./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 23:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32,30 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
41,92 € 		Abst. Kursziel*:
-22,95%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
42,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,19%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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