Fresenius Medical Care Aktie

42,79EUR 0,77EUR 1,83%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 10:47:05

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in einem Ausblick am Dienstag mit einem Umsatzwachstum des Dialysespezialisten aus eigener Kraft von drei Prozent. Auf vergleichbarer Basis dürfte es jedoch weiterhin eine Schrumpfung gegeben haben./rob/bek/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
42,51 € 		Abst. Kursziel*:
-5,90%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
42,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,52%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Nachrichten