Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in einem Ausblick am Dienstag mit einem Umsatzwachstum des Dialysespezialisten aus eigener Kraft von drei Prozent. Auf vergleichbarer Basis dürfte es jedoch weiterhin eine Schrumpfung gegeben haben./rob/bek/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
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Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
40,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
42,51 €
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Abst. Kursziel*:
-5,90%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
42,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,52%
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Analyst Name::
Falko Friedrichs
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KGV*:
-
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