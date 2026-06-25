Fresenius Medical Care Aktie
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WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach einem US-Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Wie Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, ist das Ergebnis schlechter als von Investoren erwartet. Die vorgeschlagene Erhöhung um 1,1 Prozentpunkte sei nur etwa die Hälfte dessen, was sich Investoren wohl erhofft hätten./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
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Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
37,00 €
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Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
40,25 €
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Abst. Kursziel*:
-8,07%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
40,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,38%
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Analyst Name::
Graham Doyle
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KGV*:
-
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