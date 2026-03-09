GEA Aktie

60,25EUR -0,70EUR -1,15%
GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

09.03.2026 11:28:04

GEA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und noch deutlicher das Nettoergebnis hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne am Montag in seiner ersten Reaktion. Das margenträchtige Geschäft mit Komponenten und Verfahrenstechnik (SFT) habe enttäuscht. Dazu fielen die Restrukturierungsaufwendungen überraschend hoch aus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:54 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:54 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Sector Perform
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
60,20 € 		Abst. Kursziel*:
-6,98%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
59,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,51%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GEA

