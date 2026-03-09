GEA Aktie
|60,25EUR
|-0,70EUR
|-1,15%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und noch deutlicher das Nettoergebnis hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne am Montag in seiner ersten Reaktion. Das margenträchtige Geschäft mit Komponenten und Verfahrenstechnik (SFT) habe enttäuscht. Dazu fielen die Restrukturierungsaufwendungen überraschend hoch aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:54 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:54 / EDT
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
60,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,98%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
59,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,51%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
