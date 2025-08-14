Gerresheimer Aktie
|44,48EUR
|-0,54EUR
|-1,20%
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
Gerresheimer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 68,00 auf 66,80 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die deutschen Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie hätten einen mauen Markt vor sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig sehe es für Gerresheimer und Schott Pharma aber besser aus./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Gerresheimer AG Buy
|
Unternehmen:
Gerresheimer AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
66,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,10 €
|
Abst. Kursziel*:
48,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,18%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Gerresheimer AGmehr Nachrichten
Analysen zu Gerresheimer AGmehr Analysen
|08:37
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Gerresheimer Buy
|UBS AG
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|11.07.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.25
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|04.06.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.25
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|03.06.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Gerresheimer AG
|44,80
|-0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:05
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|08:46
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:39
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:27
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:00
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:53
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|E.ON Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Grand City Properties Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Sixt Buy
|Baader Bank
|13.08.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|13.08.25
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|13.08.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG