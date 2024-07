NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer von 125,70 auf 121,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Pessimisten zweifelten an den Jahreszielen, schrieb Analyst David Adlington am Donnerstag angesichts des lediglich kleinen Kursgewinns auf Xetra. Er setzt bei seiner Anlagestory aber vor allem auf 2025. Wachstum, der Kauf von Bormioli und eine dann vermutliche folgende Trennung vom Bereich Moulded Glass würden das Unternehmen dann noch verbessern./ag/mis



