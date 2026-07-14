Hapag-Lloyd Aktie

127,20EUR 3,20EUR 2,58%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

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14.07.2026 07:34:44

Hapag-Lloyd Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Sell" belassen. Starke Nachfrage und höhere Spotraten hätten zur Erhöhung des operativen Ergebnisziels für 2026 geführt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu am Montag. Er wies darauf hin, dass die Kapazitäten von Hapag-Lloyd nur etwa halb so groß seien wie die des dänischen Konkurrenten Maersk, die Anhebung der Prognose, bezogen auf den Mittelwert, aber überproportional geringer ausgefallen sei. Dies könnte auf eine vorsichtigere Herangehensweise des Managements oder auf Unterschieden bei der Gewichtung der Fahrtgebiete hindeuten. Hapag-Lloyd setze im Vergleich zu Maersk einen größeren Anteil seiner Kapazitäten auf Transatlantikrouten ein./ck//rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Sell
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
96,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
120,10 € 		Abst. Kursziel*:
-20,07%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
127,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24,53%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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