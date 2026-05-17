Hapag-Lloyd Aktie
|116,90EUR
|1,70EUR
|1,48%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 85 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Tenor der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei zuversichtlich gewesen, schrieb Marco Limite am Mittwochnachmittag. Er liegt mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele, bleibt aber wegen der hohen Bewertung der Aktien bei seiner negativen Haltung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
117,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-29,24%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
116,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-29,00%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
|
13.05.26
|Hapag-Lloyd-Aktie fester: Reederei rutscht in die Verlustzone (dpa-AFX)
|
13.05.26
|EQS-News: Unwetter und Nahostkonflikt: Hapag-Lloyd mit unbefriedigendem Q1-Ergebnis (EQS Group)
|
13.05.26
|EQS-News: Severe weather and Middle East conflict: Hapag-Lloyd Q1 result unsatisfactory (EQS Group)
|
24.04.26
|Hapag-Lloyd-Aktie leichter: Hormus-Passage bleibt vorerst unmöglich (dpa-AFX)
|
24.04.26
|Schiff Hapag-Lloyds hat den Persischen Golf verlassen (dpa-AFX)
|
16.04.26
|Verband: Schiffe in der Golfregion werden weiter versichert (dpa-AFX)
|
02.04.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 96 Euro - 'Sell' (dpa-AFX)
|
26.03.26
|Hapag-Lloyd-Aktie tiefrot: Dividende bleibt trotz rückläufigem Umsatz (dpa-AFX)
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|14.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|13.05.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|116,90
|1,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|15.05.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|RWE Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|OMV
|Barclays Capital
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|14.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|14.05.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital