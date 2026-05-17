LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 85 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Tenor der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei zuversichtlich gewesen, schrieb Marco Limite am Mittwochnachmittag. Er liegt mit seinen Schätzungen am oberen Ende der Konzernziele, bleibt aber wegen der hohen Bewertung der Aktien bei seiner negativen Haltung./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:00 / GMT



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