Hennes & Mauritz AB Aktie
|16,37EUR
|0,11EUR
|0,68%
WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M von 160 auf 165 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bis zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen Ende Januar 2027 sei es noch eine lange Zeit, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne dann jedoch mit robusten Umsätzen und Ergebnissen der schwedischen Modekette./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 11:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 11:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Hold
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
165,00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
181,55 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-9,12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
181,55 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,12%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
24.09.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 157 Kronen (dpa-AFX)
|
23.09.26
|Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.09.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.06.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen (dpa-AFX)
|
25.06.26
|H&M enttäuscht auch im zweiten Quartal - Aktie des Modehändlers fällt (dpa-AFX)
|
24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.06.26
|ROUNDUP: Warnstreik bei Kaufland - was Kunden erwartet (dpa-AFX)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|18:14
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:14
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18:14
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|16,37
|0,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:38
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|18:37
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|18:14
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:14
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|OMV buy
|UBS AG
|16:43
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|16:43
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|16:42
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|16:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.