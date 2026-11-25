Aurubis Aktie
|107,30EUR
|-2,50EUR
|-2,28%
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
Aurubis Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis von 173 auf 118 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Schwache Geschäftsprognosen und ein erneuter Rückschlag beim neuen US-Werk in Richmond belasteten den Kupferproduzenten, schrieb Dirk Schlamp in einer Studie am Mittwoch. Die neue Prognose für das operative Ergebnis (Ebt) 2026/27 liege mit dem Mittelwert rund 15 Prozent unter
dem bisherigen Analystenkonsens./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Halten
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
107,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
107,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aurubis
|
10:03
|MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Aurubis von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.11.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Aurubis-Aktie auf Talfahrt: Kupferhersteller rechnet mit länger dauerndem Start des US-Standorts (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|AKTIEN IM FOKUS: Aurubis bricht wegen Ausblick ein - Schwaches Sektorumfeld (dpa-AFX)
|
24.11.26
|Verzögerungen im neuen US-Werk belasten Aurubis - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
Analysen zu Aurubis
|16:43
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|16:43
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|12.05.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|07.04.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|16:43
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|107,30
|-2,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:05
|OMV buy
|UBS AG
|16:43
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|16:43
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|16:42
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|16:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.