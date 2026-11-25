Prosus Aktie
|29,58EUR
|-1,21EUR
|-3,93%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Der Umsatz der Internet-Beteiligungsgesellschaft habe die Konsensschätzung übertroffen, das operative Ergebnis (aEbitda) sei hingegen schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29,75 €
|
Abst. Kursziel*:
131,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
133,31%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
Analysen zu Prosus N.V.
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
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|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|29,58
|-3,93%
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|13:16
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|Eni Buy
|UBS AG
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|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
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|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.