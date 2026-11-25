Henkel vz. Aktie
|87,82EUR
|0,92EUR
|1,06%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 65 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung 2026 seien die Aussichten im kommenden Jahr durchwachsen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2027. Das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Pannuti favorisiert den Lebensmittelsektor mit Ausnahme der Schokoladenhersteller und die Tabak- und Zutatenhersteller. Positiv sieht sie auch die Kosmetikhersteller. Bei Henkel dürfte indes die Geschäftsdynamik nachlassen. Vorsichtig ist Pannuti bei den Softdrinkherstellern und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Aussichten für die Spirituosenhersteller seien durchwachsen. Als Top-Werte für 2027 nennt die Expertin Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
87,74 €
|
Abst. Kursziel*:
-20,22%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
87,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,29%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
24.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|LUS-DAX aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.11.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
23.11.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11.11.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|86,32
|-0,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.