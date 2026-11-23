Hennes & Mauritz AB Aktie
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WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 schwedischen Kronen belassen. Im Modeeinzelhandel auf dem europäischen Festland habe er zuletzt eine beschleunigte Verlagerung hin zum Online-Handel beobachtet, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Er hält es für möglich, dass die stärkeren Ketten die Erwartungen hinsichtlich Umsatz und Cashflow übertreffen, fürchtet jedoch aufgrund höherer Kosten und Werbeaktivitäten Margendruck in der Branche. Zu seinen Top-Empfehlungen gehört Zalando, während ihm die Bewertung unter anderem von H&M auf dem aktuellen Niveau als recht hoch erscheint./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 21:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sector Perform
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
170,00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
178,10 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-4,55%
|
Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
178,10 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,55%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
24.09.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 157 Kronen (dpa-AFX)
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