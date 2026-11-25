ams-OSRAM Aktie
|15,05EUR
|1,55EUR
|11,48%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Buy" mit einem Kursziel von 25,50 Franken belassen. Die strategische Partnerschaft mit Samsung Display im Bereich MicroLED-Displays werte er sehr positiv für das Sensoren- und Beleuchtungsunternehmen, schrieb Janardan Menon am Mittwoch. AMS-Osram bewahre sich zudem genügend Produktionskapazitäten, um künftige Chancen im Bereich Smartbrillen und KI-Photonik gemeinsam mit Großkunden aus dem Technologiesektor wie Meta, Microsoft und Nvidia zu nutzen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Buy
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,50 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
13,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
84,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13,70 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
86,13%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: SPI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
07:15
|EQS-Adhoc: ams OSRAM hebt Potenzial des Werks Kulim 2 durch strategische Partnerschaft mit Samsung Display, reservierten Kapazitätskorridor und Eigenkapitalinvestition von 210 Millionen EUR (EQS Group)
|
07:15
|EQS-Adhoc: ams OSRAM Unlocks Kulim 2 Potential with Strategic SDC Partnership, Reserved Capacity Corridor and EUR 210 Million Equity Investment (EQS Group)
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen SPI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI im Aufwind (finanzen.at)
|
20.11.26
|Verluste in Zürich: SPI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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|UBS AG
|12:13
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|11:25
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|11.05.26
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|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
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|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|14,90
|10,37%
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|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.