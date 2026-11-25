Hannover Rück Aktie
|296,80EUR
|-0,60EUR
|-0,20%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Underweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die bei einer Investorenveranstaltung vorgestellten Wachstumsziele für die kommenden Jahre lägen leicht über den Markterwartungen, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch er sei sich nicht sicher, ob sie ausreichten, die im Branchenvergleich hohe Bewertung des Rückversicherers zu rechtfertigen./rob/gl/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
291,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,47%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
296,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,03%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
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|10.11.26
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|DZ BANK
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|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
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|20.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|296,80
|-0,20%
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|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
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|09:12
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|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
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|07:46
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
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|Jefferies & Company Inc.
|07:20
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
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|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets