NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Der Modekonzern dürfte Ende Januar für das Schlussquartal einen zweiprozentigen Rückgang beim operativen Ergebnis (Ebit) berichten, schrieb Georgina Johanan am Sonntag in ihrem Ausblick. Beim währungsbereinigten Umsatz erwartet sie ein Plus von 1,5 Prozent, was etwas besser wäre als im vorangegangenen Quartal. Die strukturelle Aufstellung der Schweden stehe weiterhin einer deutlichen Verbesserung des Umsatzwachstums im Weg. Auch angesichts der Herausforderungen durch KI-Agenten bevorzugt Johanan besser positionierte Wettbewerber wie Inditex./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / GMT





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