Hannover Rück Aktie
|296,80EUR
|-0,60EUR
|-0,20%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der vor einer Investorenveranstaltung vorgestellte Ausblick auf 2027 liege beim Nettoergebnis über der durchschnittlichen Markterwartung, schrieb Philip Kett am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte auf ein positives Marktecho stoßen, da der Rückversicherer üblicherweise sehr konservativ plane./rob/gl/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
325,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
291,80 €
|
Abst. Kursziel*:
11,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
296,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,50%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rück
|
12:13
|Jefferies & Company Inc. beurteilt Hannover Rück-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
12:07
|Hannover Rück-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Underweight ein (finanzen.at)
|
08:00
|EQS-News: Hannover Rück erwartet für 2027 einen Konzerngewinn von mindestens 2,9 Mrd. EUR und will Gewinn im Strategiezyklus 2027–2029 weiter kontinuierlich steigern (EQS Group)
|
08:00
|EQS-News: Hannover Re expects Group net income of at least EUR 2.9 billion for 2027 and aims for continued steady increase in profit over the strategy cycle 2027–2029 (EQS Group)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
20.11.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der DAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rück
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10.11.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|296,80
|-0,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets