ams-OSRAM Aktie
|15,05EUR
|1,55EUR
|11,48%
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram anlässlich eines angekündigten Einstiegs von Samsung Display bei dem Halbleiterunternehmen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Franken belassen. Die Beteiligung des südkoreanischen Unternehmens mit 210 Millionen Euro über die Ausgabe von 10 Millionen neuer AMS-Osram-Aktien reduziere den Verschuldungsgrad der Österreicher, schrieb Craig A McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dies sei eine willkommene Lösung für ein Problem, das bisher einen Belastungsfaktor für die Aktie dargestellt habe./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Overweight
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21,70 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14,08 CHF
|
Abst. Kursziel*:
54,12%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
13,82 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,02%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
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07:15
|EQS-Adhoc: ams OSRAM hebt Potenzial des Werks Kulim 2 durch strategische Partnerschaft mit Samsung Display, reservierten Kapazitätskorridor und Eigenkapitalinvestition von 210 Millionen EUR (EQS Group)
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07:15
|EQS-Adhoc: ams OSRAM Unlocks Kulim 2 Potential with Strategic SDC Partnership, Reserved Capacity Corridor and EUR 210 Million Equity Investment (EQS Group)
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24.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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24.11.26
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23.11.26
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20.11.26
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20.11.26
|Börse Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|15,20
|12,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets