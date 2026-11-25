Aroundtown Aktie
|1,69EUR
|0,12EUR
|7,80%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aroundtown nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,45 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe die Erwartungen weitgehend erfüllt und den Ausblick für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO I nach oben hin konkretisiert, schrieb Charles Boissier am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2,45 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
1,53 €
|
Abst. Kursziel*:
60,55%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
1,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,23%
|
Analyst Name::
Charles Boissier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
07:53
|Aroundtown erhöht Gewinnziel 2026 am unteren Ende - 2 Co-CEOs ab Ende 2026 (Dow Jones)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
19.11.26
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SA
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,69
|7,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets