Aroundtown Aktie
|1,69EUR
|0,12EUR
|7,80%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Geschäftszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,30 Euro belassen. Die Jahreszielspanne für das operative Ergebnis (FFO 1) habe der Gewerbeimmobilien-Spezialist wegen des Beteiligungsausbaus der Tochter Grand City Properties an LEG Immobilien nach oben hin eingeengt, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. In den ersten neun Monaten des Jahres sei die Kennziffer aber wegen gestiegener Finanzierungskosten zurückgegangen. Das vergleichbare Wachstum habe sich verlangsamt und die Büro-Leerstandsquote sei nach oben gegangen. Die meisten Sorgen mache die Verschuldung./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Underperform
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1,30 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
1,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-22,57%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
1,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,94%
|
Analyst Name::
Stephanie Dossmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
07:53
|Aroundtown erhöht Gewinnziel 2026 am unteren Ende - 2 Co-CEOs ab Ende 2026 (Dow Jones)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
19.11.26
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SA
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,69
|7,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|Schaeffler Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:52
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets