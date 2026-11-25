Prosus Aktie
|29,66EUR
|-1,13EUR
|-3,65%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Prosus nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55,90 Euro belassen. Die Kennziffern der Internet-Beteiligungsgesellschaft für das erste Geschäftshalbjahr wirkten schwach, schrieb Giles Thorne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Investments im Essenslieferbereich hätten die Profitabilität beeinträchtigt, doch insbesondere bei Just Eat Takeaway sei das Wachstum im Oktober nach mehr als zwei Jahren des Schrumpfens zurückgekehrt. Zudem habe Prosus für das zweite Halbjahr eine bessere Profitabilität und für das anschließende Geschäftsjahr eine Rückkehr zum Wachstum beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) in Aussicht gestellt./rob/gl/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Buy
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29,77 €
|
Abst. Kursziel*:
87,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
88,47%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
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|19.11.26
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|10.09.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|29,85
|-3,04%
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|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
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|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|07:27
|Sanofi Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
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|07:15
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|06:52
|BMW Overweight
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
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|24.11.26
|BBVA Sector Perform
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