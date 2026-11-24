Hennes & Mauritz AB Aktie
|16,16EUR
|-0,02EUR
|-0,09%
WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 170 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Diese sei sehr hilfreich gewesen, betonte Richard Chamberlain am Montag. Das warme Herbstwetter in vielen wichtigen Märkten sollte für einen trägen Start in die Herbstsaison gesorgt haben. Für den Oktober und November geht der Experte von einer besseren Umsatzentwicklung aus ? allerdings lägen hier auch die Vergleichswerte aus dem Vorjahr höher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 17:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Sector Perform
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
170,00 SEK
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
182,20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-6,70%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
182,20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,70%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
24.09.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 157 Kronen (dpa-AFX)
|
23.09.26
|Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.09.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.06.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen (dpa-AFX)
|
25.06.26
|H&M enttäuscht auch im zweiten Quartal - Aktie des Modehändlers fällt (dpa-AFX)
|
24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.06.26
|ROUNDUP: Warnstreik bei Kaufland - was Kunden erwartet (dpa-AFX)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|16,16
|-0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.11.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|23.11.26
|RATIONAL Buy
|MPCM
|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG