Bilfinger Aktie
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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger zwar etwas gestutzt von 107 auf 102 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach dem zweiten Quartal seien die Erwartungen an die Marge des Industriedienstleisters gesunken und hätten das Enttäuschungsrisiko für das Gesamtjahr weitgehend eliminiert, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Der Auftragseingang habe derweil positiv überrascht. Calvet lobte zudem die attraktive Aktienbewertung und sieht einen günstigen Einstiegszeitpunkt./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
102,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
79,45 €
|
Abst. Kursziel*:
28,38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
82,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,64%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
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