Mercedes-Benz Group Aktie

45,61EUR 1,09EUR 2,45%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.08.2026 16:17:26

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Analyst Michael Punzet hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv hervor, dass die Fortschritte für Lösungen im Bereich assistiertes und automatisiertes Fahren durch Effizienzmaßnahmen unterstützt würden. Unter anderem verwies er darauf, dass Mercedes-Benz Cars die deutschlandweite Einführung der "Point-to-Point"- Navigation, ein teilautomatisiertes Fahrsystem für den Stadtverkehr, für Anfang 2027 angekündigt habe./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
44,78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
45,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
16:17 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
14.08.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 45,44 2,08% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Aktuelle Aktienanalysen

16:40 NVIDIA Buy UBS AG
16:23 Infineon Kaufen DZ BANK
16:17 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
16:11 Volkswagen Halten DZ BANK
15:57 BMW Halten DZ BANK
15:20 Tesla Kaufen DZ BANK
14:19 EVN buy Baader Bank
14:10 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:08 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
12:47 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:06 Gerresheimer Neutral UBS AG
11:44 DEUTZ Kaufen DZ BANK
11:13 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
10:01 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
09:38 Delivery Hero Neutral UBS AG
08:57 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:48 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
08:39 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
08:34 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
08:31 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:24 Salesforce Neutral UBS AG
08:16 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
07:29 Enel Market-Perform Bernstein Research
07:24 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:08 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:06 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:02 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
06:58 NVIDIA Outperform Bernstein Research
06:56 Bilfinger Buy UBS AG
06:55 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
26.08.26 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
26.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Schoeller-Bleckmann Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 BioNTech Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 FACC kaufen Erste Group Bank
26.08.26 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
26.08.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
26.08.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
26.08.26 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
26.08.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen