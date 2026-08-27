Mercedes-Benz Group Aktie
|45,61EUR
|1,09EUR
|2,45%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Analyst Michael Punzet hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv hervor, dass die Fortschritte für Lösungen im Bereich assistiertes und automatisiertes Fahren durch Effizienzmaßnahmen unterstützt würden. Unter anderem verwies er darauf, dass Mercedes-Benz Cars die deutschlandweite Einführung der "Point-to-Point"- Navigation, ein teilautomatisiertes Fahrsystem für den Stadtverkehr, für Anfang 2027 angekündigt habe./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
44,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
45,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
26.08.26
|DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
25.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|16:17
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16:17
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16:17
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,44
|2,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:40
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|16:23
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|16:17
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|16:11
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|15:57
|BMW Halten
|DZ BANK
|15:20
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|14:19
|EVN buy
|Baader Bank
|14:10
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:08
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|11:44
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|11:13
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|09:38
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|08:57
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|08:34
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|08:16
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:06
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:56
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|06:55
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.26
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.