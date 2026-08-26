CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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26.08.2026 14:01:53

CTS Eventim Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für CTS Eventim von 81 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbjahresbericht habe beim Umsatzwachstum klar überzeugt, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch in seinem Resümee. Wegen der temporär rückläufigen Ticketing-Marge habe das operative Konzernergebnis (Ebitda) derweil "nur" um 12,4 Prozent zugelegt. Einen wesentlichen Kurstreiber erwartet sich Oblinger vom ersten Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Kaufen
Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
59,05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
59,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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