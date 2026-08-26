CTS Eventim Aktie
|59,50EUR
|0,20EUR
|0,34%
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für CTS Eventim von 81 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbjahresbericht habe beim Umsatzwachstum klar überzeugt, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch in seinem Resümee. Wegen der temporär rückläufigen Ticketing-Marge habe das operative Konzernergebnis (Ebitda) derweil "nur" um 12,4 Prozent zugelegt. Einen wesentlichen Kurstreiber erwartet sich Oblinger vom ersten Kapitalmarkttag am 20. November in Mailand./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Kaufen
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
59,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
59,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CTS Eventim
|
15:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für CTS Eventim auf 88 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.08.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX steigen (finanzen.at)
|
25.08.26
|WDH/AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim scheitern am Widerstand (dpa-AFX)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu CTS Eventim
|14:01
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|CTS Eventim
|59,25
|-0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:01
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|13:33
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:34
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|11:02
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:59
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:07
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|08:32
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|07:30
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.