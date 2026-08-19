Hennes & Mauritz AB Aktie
|16,24EUR
|-0,04EUR
|-0,25%
WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270
HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M nach Quartalzahlen mit einem Kursziel von 168 schwedischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Textilkette entwickle sich robust und mache operativ Fortschritte bei Kostenkontrolle und Lagerbestandsmanagement, schrieb Sreedhar Mahamkali am Dienstag. Allerdings brauch es immer noch eine Trendwende beim Umsatz./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Neutral
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
168,00 SEK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
179,70 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
26.06.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt H&M auf 'Underweight' - Ziel 114 Kronen (dpa-AFX)
|
25.06.26
|H&M enttäuscht auch im zweiten Quartal - Aktie des Modehändlers fällt (dpa-AFX)
|
24.06.26
|Ausblick: H&M legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.06.26
|ROUNDUP: Warnstreik bei Kaufland - was Kunden erwartet (dpa-AFX)
|
10.06.26
|Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.06.26
|ROUNDUP: Verdi kündigt neue bundesweite Warnstreiks im Handel an (dpa-AFX)
|
03.06.26
|Verdi kündigt neue bundesweite Warnstreiks im Handel an (dpa-AFX)
|
01.06.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für H&M auf 175 Kronen - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|07:17
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|07:17
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|30.01.25
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes & Mauritz AB Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes & Mauritz AB Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:17
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|16,24
|-0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:44
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|07:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|07:28
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:22
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|07:17
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|07:04
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:03
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:59
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:51
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:29
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Einhell Germany vz. Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|18.08.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|18.08.26
|arGEN-X Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Basler Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.