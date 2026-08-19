Hennes & Mauritz AB Aktie

16,24EUR -0,04EUR -0,25%
Hennes & Mauritz AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.08.2026 07:17:49

HennesMauritz AB (HM, H&M) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für H&M nach Quartalzahlen mit einem Kursziel von 168 schwedischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die Textilkette entwickle sich robust und mache operativ Fortschritte bei Kostenkontrolle und Lagerbestandsmanagement, schrieb Sreedhar Mahamkali am Dienstag. Allerdings brauch es immer noch eine Trendwende beim Umsatz./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Neutral
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
168,00 SEK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
16,12 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
179,70 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

mehr Nachrichten

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

mehr Analysen
07:17 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
17.08.26 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Hennes & Mauritz AB Underperform Bernstein Research
30.06.26 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
26.06.26 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 16,24 -0,25% Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

Aktuelle Aktienanalysen

07:44 Sanofi Neutral UBS AG
07:37 AstraZeneca Buy UBS AG
07:28 Linde Outperform Bernstein Research
07:22 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
07:17 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
07:04 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07:04 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:03 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:59 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:51 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
06:40 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06:29 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 Einhell Germany vz. Buy Warburg Research
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
18.08.26 SMA Solar Halten DZ BANK
18.08.26 arGEN-X Outperform RBC Capital Markets
18.08.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Hypoport Buy Warburg Research
18.08.26 Basler Buy Warburg Research
18.08.26 grenke Buy Warburg Research
18.08.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 JOST Werke Buy Warburg Research
18.08.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
18.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
18.08.26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
18.08.26 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
18.08.26 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
18.08.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.08.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
18.08.26 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen