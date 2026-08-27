NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Giles Thorne attestierte dem Essenslieferanten am Donnerstag solide Zahlen. Das Unternehmen habe mit jeder Kennziffer die Erwartungen übertroffen und das Wachstum des Bruttowarenwerts beschleunige sich. Konsequenterweise seien nun die geschäftlichen Ziele nach oben geschraubt worden./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.