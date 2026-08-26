Porsche vz. Aktie
|43,01EUR
|-0,75EUR
|-1,71%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
26.08.2026 20:24:45
Porsche vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Schätzungen für den Sportwagenbauer unter anderem an die Dekonsolidierung der verkauften Beratungstochter MHP an./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 18:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 18:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43,18 €
|
Abst. Kursziel*:
15,79%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,25%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
17:58
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
25.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.08.26
|XETRA-Handel: Anleger lassen MDAX steigen (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|20:24
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20:24
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20:24
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|20:24
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:01
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|13:33
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:34
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|11:02
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:59
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:07
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|08:32
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|07:30
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.