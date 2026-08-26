HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für das Biosimilar-Unternehmen Formycon nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Ehmann sprach am Dienstag von robusten Halbjahreszahlen, die von Meilenstein-Zahlungen aus Vermarktungspartnerschaften für den Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 profitiert hätten./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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