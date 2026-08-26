Formycon Aktie
|19,08EUR
|0,64EUR
|3,47%
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
Formycon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für das Biosimilar-Unternehmen Formycon nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Ehmann sprach am Dienstag von robusten Halbjahreszahlen, die von Meilenstein-Zahlungen aus Vermarktungspartnerschaften für den Keytruda-Biosimilar-Kandidaten FYB206 profitiert hätten./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Formycon AG Buy
|
Unternehmen:
Formycon AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,06 €
|
Abst. Kursziel*:
57,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,23%
|
Analyst Name::
Christian Ehmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Formycon AG
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|RBC Capital Markets
|11:02
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.25
|Formycon Outperform
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Aktien in diesem Artikel
|Formycon AG
|19,08
|3,47%
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|09:54
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:07
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|08:32
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|07:30
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets